LA SPEZIA- Le Terrazze ha ottenuto anche quest’anno l’SGS Hygiene Monitored and Disinfection Assessment Mark, rassicurando gli stakeholder sull’impegno dello shopping center verso la salute e la prevenzione.

Infatti, per garantire la salute e il benessere dei visitatori, dei tenants, dei fornitori e dei dipendenti del centro commerciale Le Terrazze, la società di gestione Sonae Sierra ha deciso di procedere, come lo scorso anno, alla verifica degli attuali processi di igiene e pulizia in collaborazione con SGS, azienda leader mondiale nel controllo, verifica, analisi e certificazione.

Sottoponendosi a questo rigoroso processo, lo shopping center ha potuto convalidare la conformità delle procedure di disinfezione dei siti ai più moderni regolamenti applicabili. Questa accurata verifica ha inoltre incluso l’analisi sul campo di campioni prelevati nelle aree e sulle superfici ad alto contatto per comprovare l’efficacia delle misure igieniche adottate.

La nuova ispezione in loco ha confermato che gli attuali processi di igiene e sicurezza del centro commerciale sono correttamente implementati, come raccomandato dalle norme dell’OMS e delle autorità sanitarie pubbliche locali.

Tale verifica è stata possibile grazie ad una serie di test in loco dell’Adenosina Trifosfato (ATP) effettuati su sample di tamponi di superficie del centro commerciale per valutare l’efficienza delle pratiche di pulizia. Il processo di testing è stato effettuato da SGS attraverso un approccio di monitoraggio complementare alle misure di sicurezza già in essere, quali l’installazione di dispenser di gel disinfettanti in diversi luoghi, e il potenziamento delle procedure di pulizia dei sistemi di ventilazione e di condizionamento dell’aria.

Le Terrazze si conferma essere un punto di riferimento per la città, continuando a mettere al primo posto la salute di visitatori, dipendenti e collaboratori.