LA SPEZIA- E’ arrivato il Natale al Centro Commerciale Le Terrazze!

Il 2020 è stato attraversato da momenti difficili che hanno cambiato radicalmente le abitudini delle persone, dicembre rimane però il mese più magico dell’anno ed il centro commerciale vuole regalare un po’ di spensieratezza ai suoi visitatori con un’atmosfera natalizia speciale. Il grande villaggio di Babbo Natale è già posizionato nell’area ristorazione al piano 1 ed insieme all’ Orso gigante ed alle preziose stelle dorate le gallerie si colorano di atmosfera natalizia, sempre nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale e garantendo la sicurezza di tutti.

Come ogni Natale che si rispetti non potrà mancare il tipico Calendario dell’Avvento, che quest’anno sarà in versione digitale. Dal 1° dicembre, sulla homepage del sito https://www.le-terrazze.it/ sarà online un calendario dedicato ad adulti e bambini per accompagnarli nell’attesa del momento più magico dell’anno.

Ogni giorno saranno disponibili divertenti giochi, ricette, video, disegni e lavoretti a tema per rendere ancor più speciale l’atmosfera natalizia.

A partire dal 1° dicembre, ispirati dalla simpatica tradizione americana, ci sarà’“Elf on the Shelf”, letteralmente l’elfo sulla mensola, che racconta di come ogni anno, un elfo fa visita alle famiglie e, tra uno scherzetto e l’altro, cambia nascondiglio ogni giorno, per poi fare ritorno al Polo Nord da Babbo Natale la Vigilia e riportare le buone azioni dei bimbi. Nelle gallerie del Centro si nascondono tanti elfi, inquadrando il QR code si aprirà una pagina con un quiz natalizio. Se riuscirete a rispondere correttamente vi aspetterà una sorpresa!

In questo particolare anno, Le Terrazze ha scelto di dedicare la magica atmosfera natalizia al digitale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale e garantendo la sicurezza di tutti e vi sorprenderà con altre speciali iniziative!