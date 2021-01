LA SPEZIA- Le Terrazze è il primo centro commerciale in Italia ad organizzare un concorso tramite gli assistenti vocali Alexa e Ok Google!

Da dicembre è attivo un innovativo servizio digitale che permette di ricevere informazioni sul centro commerciale, come ad esempio orari, aperture, eventi, semplicemente parlando con gli assistenti vocali Alexa e Ok Google, accessibili anche dal proprio smartphone.

Per promuovere questo nuovo canale di informazione, Le Terrazze lancia il concorso “Parla e Vinci”, valido dal 25 gennaio al 14 marzo 2021. Con un acquisto a partire da un minimo di € 30, presso uno dei negozi del Centro (ad esclusione dell’Ipercoop, ristorazione, bar, palestra e sala giochi), tutti i clienti riceveranno, direttamente dal personale del punto vendita, una cartolina di gioco ogni € 30 spesi, e avranno la possibilità di vincere fino a 50 € in buoni shopping.

Ogni cartolina darà diritto ad una singola giocata e il destinatario potrà scegliere di attivarla:

tramite Assistente vocale Alexa o app Alexa, pronunciando: “Alexa, apri Centro Commerciale Le Terrazze” tramite Assistente vocale Google o app Google, semplicemente pronunciando: “Ok Google, parla con Centro Commerciale Le Terrazze”

Ai partecipanti basterà poi pronunciare “gioca a Parla e Vinci” e leggere il codice univoco riportato sulla cartolina per scoprire se hanno vinto uno dei buoni shopping in palio.

In caso di vincita bisognerà registrare la cartolina sul sito delle Terrazze www.le-terrazze.it L’utente riceverà, tramite email, il codice QR necessario per stampare il buono shopping al totem digitale presso la postazione del concorso allestita in galleria. Il buono sarà utilizzabile da subito e fino al 31 marzo 2021.

Una innovativa soluzione per sostenere i nostri visitatori e il loro shopping, garantendo sicurezza e distanziamento!

Per maggiori informazioni consultare il regolamento sul sito www.le-terrazze.it