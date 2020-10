LA SPEZIA- Il Centro Commerciale Le Terrazze ospita ASL5, Azienda Sociosanitaria della Regione Liguria, per sostenere e supportare la campagna di promozione dei vaccini antinfluenzali rivolta ai bambini da 6 mesi a 6 anni.

A partire da mercoledì 21 ottobre e fino al 22 dicembre 2020, presso l’infermeria al terzo piano del Centro Commerciale, i pediatri (Dottori: Mauro Biagioni, Livio Fattorini, Sauro Baratta, Gloriana Pelizzi, Maria Sechi, Patrizia Biggi e Laura Cesati) e gli infermieri di ASL5, ogni pomeriggio, previo appuntamento, somministreranno gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale ai bambini da 6 mesi a 6 anni.

L’accesso all’ambulatorio per la vaccinazione è consentito solo su appuntamento prenotato dal pediatra scelto, previa valutazione del pediatra medesimo.

Per la prenotazione del vaccino e per ricevere maggiori informazioni oltre a rivolgersi al proprio medico pediatra è possibile scrivere alla mail dedicata vaccinazioni2020@asl5.liguria.it con oggetto vaccinazione pediatrica.

La vaccinazione contro l’influenza stagionale quest’anno è particolarmente raccomandata in quanto è fondamentale sia per la tutela della salute, soprattutto nei soggetti piu’ a rischio come i bambini, sia per semplificare la gestione tra i casi sospetti Covid-19 e quelli di influenza i cui sintomi sono molto simili.

Con questa iniziativa Le Terrazze vuole supportare il servizio sanitario territoriale ed essere un punto di riferimento per i cittadini di La Spezia mettendo al centro la salute dei suoi visitatori.

Angela Berto, Direttore del Centro Commerciale Le Terrazze, ha dichiarato: “Siamo molto fieri di supportare l’ASL5 di La Spezia per questa importante campagna vaccinale, specialmente in un momento delicato a livello sanitario globale come quello che stiamo vivendo oggi e crediamo nella sua grande utilità per il territorio. La costante attenzione verso le esigenze dei nostri visitatori è fondamentale per noi ed è per questa ragione che vogliamo contribuire attivamente ospitando questo servizio di prevenzione offerto alla comunità. Siamo sempre stati sensibili alle tematiche riguardanti la salute e vogliamo continuare ad essere in prima linea per la nostra città.”

Dott.ssa Maria Alessandra Massei, Direttore Sociosanitario di ASL 5, ha dichiarato: “ASL5 ringrazia la Direzione del Centro Commerciale Le Terrazze per la preziosa collaborazione offerta di promuovere insieme la campagna vaccinale a favore dei bambini da 6 mesi a 6 anni, mettendo a disposizione l’ambulatorio che ospiterà le equipes di medici PLS ed infermieri del Consultorio del Distretto 18 di Asl5. La collaborazione con la Direzione del Centro Commerciale “Le Terrazze” conferma l’impegno di Asl5 a costruire “Qui insieme” un lavoro di rete con tutti i soggetti del territorio spezzino che si prendono cura dei bisogni delle persone. ASL5, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri dei servizi del territorio insieme con le istituzioni e le imprese, come il Centro Commerciale Le Terrazze comprendono l’importanza della rete, della condivisione di obiettivi e di risorse a favore della comunità e del suo benessere. Un ringraziamento particolare alla Direttrice de Le Terrazze Dott.ssa Angela Berto, ai medici Pediatri ed agli infermieri che hanno aderito alla proposta del dott. Enzo Ceragioli, Direttore del Distretto 19 e soprattutto alla dott.ssa Donatella Cavalieri coordinatore del Consultorio di via XXIV Maggio che sta organizzando e gestendo l’attività ambulatoriale di vaccinazione dei bambini con professionalità e dedizione, oltre a tutti coloro che hanno collaborato fattivamente al raggiungimento dell’obiettivo. A loro il merito. Buon lavoro a tutti.”