RIOMAGGIORE- Con il patrocinio del Comune di Riomaggiore il Gruppo Astronomia Digitale (GAD) e il Comune di Riomaggiore, nell’ambito della Notte europea dei Ricercatori, in corrispondenza del picco di stelle cadenti organizzano al Castello di Riomaggiore, una osservazione astronomica e una conferenza pubblica dal titolo: “La notte delle stelle cadenti” – Relatore: Claudio Lopresti (presidente del GAD – Gruppo Astronomia Digitale)

La conferenza è a carattere divulgativo. Le osservazioni sono organizzate con i telescopi il GAD; la conferenza al Castello inizia alle 21; al termine, fino a che saranno presenti i visitatori, con i telescopi, nel rispetto delle norme anti-covid e con obbligo di mascherine, sarà possibile osservare il fenomeno delle stelle cadenti più luminose, i pianeti Giove e Saturno, e gli altri oggetti visibili nel cielo d’estate. Se, per ragioni meteorologiche, non fosse possibile effettuare l’osservazione ai telescopi, la manifestazione potrebbe essere rimandata, e sarà fissato successivamente un altro giorno favorevole per recuperare l’osservazione astronomica.

Si raccomanda per questo di seguire il sito web GAD: www.astronomiadigitale.com (o www.speziastronomia.it )

Durante la manifestazione sarà possibile, per chi vorrà, richiedere la partecipazione alle attività, osservazioni, ricerche, e ai corsi di base di astronomia del GAD per poter partecipare a tutte le attività astronomiche per un anno.

Tutte le attività del GAD sono visibili sul sito web: www.astronomiadigitale.com

Per informazioni: e-mail: info@astronomiadigitale.com

