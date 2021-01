CANNES – E’ ufficiale. Il Festival di Cannes, causa pandemia, è rinviato a luglio, dal 6 al 17. “Come annunciato lo scorso autunno – si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori – il Festival Internazionale del Film di Cannes si concede la possibilità di modificare le sue date in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria mondiale. Quindi, previsto inizialmente dall’11 al 22 maggio 2021, si svolgerà dal martedì 6 a sabato 17 luglio 2021”. Confermate le date della Mostra di Venezia, dall’1 all’11 settembre. Lo scorso anno il Festival di Cannes era stato annullato pur avendo opzionato una lista di titoli a cui è stato attribuito una sorta di bollino di qualità.

Il Marché du Film si svolgerà parallelamente, da 6 al 15 luglio, con la possibilità di iscriversi a partire dal 15 marzo e l’opzione di una partecipazione da remoto per coloro che non potranno viaggiare. L’anno scorso il mercato si era svolto online a giugno e aveva attratto oltre 10mila partecipanti per 5 giorni (1.500 solo dagli Stati Uniti) con 3.500 film e progetti e circa 200 eventi virtuali.

(Fonte: Cinecittà News)