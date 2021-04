“Sono già passati undici anni da quando Piergiorgio Pesalovo – , fondatore dell’ Associazione Sandro Pertini di Ceparana, ci ha lasciati. Il suo ricordo – prosegue la nota di Augusto Vallese, Presidente pro- tempore dell’Associazione- è ancora presente tra quanti l’hanno conosciuto, in qualità di educatore illuminato, uomo di grande cultura, di immensa dirittura morale e di alto senso civico, amministratore e Sindaco integerrimo, che ascoltava i cittadini e cercava di risolvere i loro problemi .”

Il ricordo di un uomo che ha esaltato i valori e gli ideali a lui così cari – e fino all’ultimo si è impegnato con l’Associazione Sandro Pertini, che ne sta tenendo viva la memoria nella comunità bolanese, affinché anche le giovani generazioni siano in grado di apprendere che socialismo significa amore, vita e progresso e che la libertà e la democrazia – prosegue Vallese- faticosamente conquistate dalle precedenti generazioni – sono beni preziosi che vanno sempre tutelati e difesi.

“Un uomo bravo, una persona per bene che col suo agire quotidiano ha insegnato a noi tutti come riempire di contenuti parole quali solidarietà e fratellanza: non scorderemo mai i tuoi insegnamenti perché tu sei sempre con noi”.