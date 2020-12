BOLANO- Il Presidente i Soci ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sandro Pertini ricordano con profondo affetto, stima e gratitudine Norberto Croce, socio fondatore ed ex Presidente dell’Associazione, deceduto il 19 Dicembre u.s. all’età di 80 anni dopo una lunga malattia.

Funzionario di banca in pensione, ha dedicato tutto il suo impegno al sociale ed è stato uno degli animatori della Comunità di Ceparana : negli anni ‘80 è stato uno dei fondatori del Circolo Tennis Ceparana insieme al Prof Cesare Delfino, recentemente scomparso, ed ha profuso il suo impegno, senza mai risparmiarsi, in numerose altre associazioni di volontariato dagli “Amici della bicicletta” a “Bolano Ambiente”, sempre pronto a sostenere ogni forma di aggregazione , utile per rinforzare il senso di appartenenza alla comunità ceparanese. Negli anni del suo mandato di Presidente della nostra Associazione si è speso con grande energia per fare della stessa una realtà inserita a pieno titolo nel tessuto sociale del territorio, in un costante dialogo sinergico con enti, istituzioni, associazioni , un punto di riferimento della comunità non solo comunale ma anche provinciale. Nel dolore di questo giorno, ci uniamo alla sofferenza della moglie e della figlia con un profondo abbraccio.

Ciao Norberto.