LA SPEZIA – Grazie alla farmacia Sanastore Maimone che ha fatto una donazione di prodotti per la prima infanzia, l’Associazione Athena di La Spezia potrà regalare detti prodotti a persone bisognose che ne faranno richiesta (ciucci, biberon, traverse, etc, nuovi e confezionati).

Associazione Athena, offre un servizio anonimo in tutta Italia, assistenza economica, tutelando contro ogni forma di violenza donne, uomini, bambini, anziani, disabili. Distribuisce gratuitamente generi per le famiglie in difficoltà, dalla spesa all’abbigliamento.

La sede è alla Spezia in Piazzale Kennedy n. 72 (piano superiore).

Per informazioni e appuntamenti contattare il numero 345 139 3929.

Pagina Facebook: Associazione Athena