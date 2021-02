“Lascia la luce accesa” è il Flash Mob di 15 minuti che si terrà a La Spezia come forma di protesta silenziosa e di forte impatto emotivo nei confronti della decisione da parte del Consiglio di Stato di procedere con il progetto “Light Up”, che vede come protagonisti i macachi detenuti negli stabulari dell’Università di Parma, in collaborazione con quella di Torino. L’appuntamento è per sabato 13 a partire dalle ore 18, ovviamente in streaming.

Di seguito l’appello degli animalisti che hanno organizzato l’evento: Vogliamo inoltre ricordare che la sperimentazione animale va superata a favore dei metodi alternativi, che già esistono e devono essere supportati e resi ufficiali.

Saremo in silenzio in piedi e/o seduti, tra le mani o di fronte a noi una candela accesa, oppure un cartello con scritta/ foto sul tema Vivisezione.

Indosseremo una benda nera sugli occhi e resteremo in silenzio per 15 minuti.

Ci sarà l’addetto alla diretta Facebook /Instagram, foto e video.