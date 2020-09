LAMPEDUSA – Giovedì 10 settembre, Joe T Vannelli, il noto DJ e Producer di fama internazionale, sbarca a Lampedusa per una live DJ session che promette grandi emozioni.

Nella terra degli sbarchi, delle controversie ideologiche e politiche, teatro di sofferenza umana ma anche di accoglienza e speranza, Vannelli porta la bellezza della musica in un contesto naturalistico e paesaggistico che di bellezza è intriso: Lampedusa, con le sue spiagge di sabbia bianca e le sue scogliere a strapiombo sul Mediterraneo che fanno di questa isola uno dei luoghi incantevoli d’Italia.

Il Faro di Capo Grecale segnala la rotta per Lampedusa e, simbolicamente, Vannelli suonando la sua musica, liberamente e per tutti, è come se volesse mettere fine ai dibattiti feroci, alle divisioni intestine del Paese per far spazio unicamente alla cultura, all’arte e alla bellezza, quella della musica, appunto, che non conosce confini, né diversità ed è in grado di unire tutti, senza distinzione, in un’unica grande emozione.

In perfetto stile one-man-show, poliedrico e geniale, dalla consolle Vannelli piloterà anche l’immancabile drone per regalare a coloro collegati in diretta Facebook viste aeree mozzafiato, ormai una cifra stilistica delle sue performance.

L’appuntamento di Lampedusa, realizzato grazie al supporto di Vincenzo D’Ancona e in collaborazione con il Comune di Lampedusa e Linosa, è un’altra importante tappa che l’artista aggiunge al suo tour, iniziato a Milano in pieno lockdown e poi portato in esterna in moltissimi siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, che di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 4 milioni di visualizzazioni.

Un DJ set quello di Lampedusa, di particolare valore simbolico, che siamo certi stupirà tutti coloro che saranno connessi online su Facebook.

Il Joe T Vannelli Live On Tour è nato in pieno lockdown, con la prima diretta da casa con vista Duomo, a Milano.

L’vento online è diventato un appuntamento fisso per i suoi fan e gli amanti della House e a fine lockdown il live si è spostato in esterna: Cava Ruggetta di Carrara, da cui Michelangelo attinse il marmo per le sue opere; Ca’ Marcello, villa palladiana del Settecento; la Fortezza di San Leo a Rimini; l’iconica terrazza dell’Hotel Danieli di Venezia; il Fortino Napoleonico nelle Marche; il Castello di Vezio sul Lago di Como; la Villa Borromeo sull’Isola Bella; Maratea, sotto al Cristo che domina il mare; il Castello Aragonese di Taranto della Marina Militare, la Lanterna di Genova, il borgo medioevale di Castell’Arquato, la Scalinata Monumentale a Santa Maria di Leuca e il carro del Carnevale di Fano.

Info:

Per seguire la diretta – Giovedì 10 settembre ore 18.30

https://www.facebook.com/joetvannelliofficial

Web http://www.joetvannelli.com/

FB https://www.facebook.com/joetvannelliofficial

IG https://www.instagram.com/joetvannelli/

YT https://www.youtube.com/channel/UCrSh8D5DkJa0CWSn1s3WLuQ