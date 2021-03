BOLZANO- Con l’arrivo della primavera, la voglia di Alto Adige e di vacanza cresce sempre più. La natura si risveglia e i prati e gli orti si riempiono di erbe selvatiche e ortaggi freschissimi. Seguendo la stagionalità, le ricette contadine del periodo di Pasqua utilizzano, infatti, ingredienti tipicamente primaverili, come gli asparagi, il tarassaco (noto come “dente di leone”), gli spinaci e l’erba cipollina.

Ecco, dunque, alcuni suggerimenti per portare in tavola nel giorno di Pasqua alcune ricette contadine che si preparano nei masi Gallo Rosso.

ANTIPASTO

Insalata al dente di leone con uova (ricetta di Martha Thaler dell’osteria contadina Gallo Rosso “Zmailer-Hof” di Scena.

Il dente di leone, che è ricco di sostanze amare, è stato a lungo un’erba medicinale riconosciuta che aiuta anche contro i disturbi di fegato e bile. In generale, il dente di leone ha un effetto benefico su tutti gli organi coinvolti nella digestione, aumentando la secrezione dei succhi gastrici e stimolando l’appetito.

Ingredienti

300 g di cicoria (dente di leone)

2 piccole patate

1 piccola cipolla

4 uova sode di allevamento all’aperto

Sale e pepe

2 cucchiai all’aceto di mela

2 cucchiai di olio d’oliva

Preparazione

Far bollire le patate in acqua salata, pelarle e tagliarle ancora calde a fette sottili. Lavare accuratamente la cicoria di montagna, asciugarla e tagliarla. Pelare la cipolla e tagliarla finemente. Mescolare bene tutti gli ingredienti, condirli con sale e pepe e marinarli nell’aceto e nell’olio. Sgusciare le uova sode, tagliarle a metà e servire con l’insalata al dente di leone.

PIATTO PRINCIPALE

Asparagi con salsa bolzanina dell’osteria Gallo Rosso “Oberlegar” a Terlano

Ingredienti (per 2 persone)

½ kg di asparagi

Per la salsa bolzanina

6 uova

Sale e pepe

Olio d’oliva

Aceto di sidro di mele

1 cucchiaio di erba cipollina

Preparazione

Pulire gli asparagi e metterli in acqua bollente con sale, zucchero, limone e burro. Cuocere per circa 10 minuti.

Nel frattempo, per la salsa bolzanina, fare bollire le uova per 8 minuti, sbucciarle e schiacciarle con una forchetta. Aggiungere sale, pepe, olio, aceto, l’erba cipollina e mescolare.

Servire con prosciutto cotto e patate al forno.

DOLCE

Power cocktail primaverile (ricetta della contadina Alexandra Mahlknecht del maso Trafunshof di Fiè allo Sciliar).

Ingredienti (per 2 bicchieri)

1 manciata di foglie di tarassaco

1 mela

Circa 50 ml di latticello

1 pera

Preparazione

Lavare e tagliare a pezzetti le foglie di tarassaco, la mela e la pera. Versare in un recipiente da mixer, aggiungere il latticello e frullare il tutto, prima lentamente, poi aumentando costantemente la velocità. Infine, frullare alla massima velocità in modo da ottenere un composto soffice e schiumoso. Versare il cocktail nei bicchieri e servirlo immediatamente.

Buon appetito e tanti auguri per una Pasqua serena da Gallo Rosso.

