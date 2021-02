LA SPEZIA- Nella giornata della memoria il molo pagliari, da cui partirono per la palestina gli ebrei sopravissuti ai campi di sterminio nazisti, è stato totalmente dimenticato,in modo incomprensibile, dalle istituzioni cittadine.

Un molo storico per la testimonianza della tragedia della Shoah usato in modo improprio per uno sviluppo portuale discutibile perché non sostenibile per la vicinanza alla città, che era invece riconosciuto per l’importanza che aveva avuto nel 1946, anno in cui oltre 1000 ebrei presero il largo su due navi, Fede e Fenice, messe a disposizione dall’Italia per fare in modo che tornassero alla loro terra d’origine.

I cittadini del Levante (Fossamastra, Pagliari e Canaletto) si prodigarono per fare in modo che ricevessero gli aiuti necessari nel lungo periodo che trascorsero sul molo stesso, in attesa che le navi fossero pronte.

Eppure sul molo, dopo le brutture di una baraccopoli che i cittadini hanno sempre combattuto per evitarne la costruzione con l’unico fine di proteggere la storicità del molo, è stato anche costruito un monumento che doveva essere a ricordo di quegli eventi.

Prima della baraccopoli venivano fatte manifestazioni per tener viva la memoria (vennero anche degli Ebrei che erano partiti da qui e questo quando era in carica il Sindaco Federici). Quest’anno, forse per la vergogna di quello che sul molo era stato fatto, per la bruttura di quelle costruzioni colorate che facevano parte di un progetto molto discusso e che non rispondeva certo alla cultura della tutela dei Beni Culturali (che a La Spezia vengono troppo spesso trascurati), la manifestazione è stata fatta altrove.

Anche in questo caso la nuova amministrazione ha dato prova di quanta considerazione abbia per il levante cittadino.

Rita Casagrande Coordinamento Quartieri del Levante

Franco Arbasetti V.A.S. Onlus