LA SPEZIA – Dopo la forzata interruzione dei laboratori rodariani programmati in occasione del Centenario della nascita del poeta, le Biblioteche Civiche spezzine riprendono l’attività dedicata ai bambini, ricollegandosi al filo spezzato del primo appuntamento dedicato a Rodari, svoltosi nel mese di febbraio.

Ecco quindi in arrivo i “Laboratori rodariani all’aperto”: la Biblioteca Beghi, a questo fine, propone tre appuntamenti, uno nel mese di agosto e due a settembre, che vedranno la realizzazione di laboratori di lettura creativa, a partire da alcuni testi di Gianni Rodari.

I tre momenti laboratoriali si svolgeranno presso il Parco XXV Aprile (Maggiolina vecchia), lato mare – zona fontana e avranno la durata di un’ora.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 28 agosto alle 9.30, il secondo appuntamento si terrà il primo settembre, sempre alle ore 9.30 e il terzo venerdì 4 settembre, nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.

Età consigliata dai 5 ai 10 anni.

L’Ingresso è libero, su prenotazione fino ad esaurimento posti (max 7 bambini per ciascun appuntamento). Per informazioni e iscrizione: Biblioteca Beghi tel. 0187 – 727885 o via email all’indirizzo biblioteca.beghi@comune.sp.it

Con le nuove norme sulla sicurezza e il distanziamento sociale legate al Covid-19, ricordiamo che sarà obbligatoria la misurazione della temperatura a inizio laboratorio; verrà tenuto un registro delle presenze con le generalità dei partecipanti per un periodo di 14 giorni e sarà obbligatorio indossare la mascherina.