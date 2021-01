HARBIN – Giganteschi labirinti di neve, torri ghiacciate illuminate e palazzi di cristallo incisi in enormi blocchi di ghiaccio hanno accolto i visitatori del Festival di Harbin, l’annuale manifestazione internazionale dedicata alle sculture di ghiaccio e neve nella città cinese della provincia orientale del Heilongjiang, ai confini con la Siberia.

I paesaggi da sogno hanno attirato milioni di visitatori nel corso degli anni nella città, che ha inaugurato il festival il 5 gennaio nonostante i focolai di Covid-19 in tutta la Cina. I preparativi per l’evento iniziano con settimane di anticipo, con i lavoratori che estraggono milioni metri cubi di ghiaccio dalla superficie del fiume Songhua in turni lunghi ed estenuanti. Pareti di ghiaccio scolpite a forma di fiori giganti sono state illuminate all’apertura del festival.

Le Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 hanno spinto in tutta la Cina la promozione degli sport invernali e del turismo e il numero dei resort invernali è aumentato di quasi quattro volte negli ultimi dieci anni.

La Cina ha tenuto sotto controllo le infezioni da coronavirus a livello nazionale, con la riapertura di luoghi di intrattenimento e culturali e la vita in gran parte tornata alla normalità negli ultimi mesi. Ma piccoli focolai in più città hanno indotto le autorità a intensificare i test e le restrizioni di viaggio. I visitatori del festival di quest’anno devono a mostrare un “codice sanitario” su un’app di tracciamento dei contatti e misurare la temperatura prima di entrare.

Fonte: ANSA