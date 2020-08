LOCOROTONDO (BARI)- Arriva in Puglia LA STORIA DELLA DISCO MUSIC, il voluminoso e appassionato saggio scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, pubblicato da Hoepli e giunto alla sua prima ristampa.

Cornice d’eccezione sarà il Locus Festival che ospiterà giovedì 13 agosto alle ore 18:00, presso la Villa Comunale di Locorotondo (Bari) i due autori in un incontro che, moderato da Nicola Conte, ripercorrerà le principali tappe di un fenomeno durato un decennio e che continua ad appassionare gli amanti della musica “discothèque” di tutto il mondo. Un genere che ha contagiato diverse generazioni e che è stato racchiuso con tagli diacronici e sincronici strategici in un libro di quasi cinquecento pagine che analizza radici, genesi e sviluppo di un melting pot sonoro, culturale e sociale dalle molteplici diramazioni creative. Per la prima volta in Italia viene narrata, da prospettive nuove rivolte al contesto socio-culturale dell’epoca, la storia completa della disco music risalendo alle sue fonti afro, R&B, soul, funk fino ad arrivare alle contaminazioni con l’elettronica e l’evoluzione in Eurodisco, con un occhio di riguardo riservato alla fervida scena italiana della prima Italo Disco, approfondendo altresì il fenomeno delle originarie discotheques che, da Parigi, sono esplose a New York, centro gravitazionale di tutta la club culture, trampolino di lancio dei nuovi ‘ministri del suono’, i DJ e i loro vinili nel nuovo formato a 12 pollici.

L’ingresso alla serata è gratuito. www.locusfestival.it Gli autori