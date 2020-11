LA SPEZIA – “La Giunta Peracchini ha deliberato, su proposta dell’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi, un’ulteriore riduzione del canone di locazione degli spazi di proprietà comunale, concessi ad associazioni o enti, pari a una mensilità. Questo provvedimento di Giunta verrà sottoposta al Consiglio Comunale per diventare pienamente effettivo e vuole andare incontro proprio alle stesse associazioni e enti che stanno affrontando reali difficoltà economiche dovute all’emergenza sanitaria da Covid 19 e al conseguente lockdown.

“La presenza e le attività svolte dalle associazioni e dagli enti sul territorio – ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini – rappresentano un importante valore per la collettività in termini di utilità sociale, per questo l’Amministrazione ha ritenuto doveroso sostenerli concretamente per superare il periodo di crisi che l’intero ambito territoriale sta affrontando.”

“Già nel corso dell’anno – ha dichiarato l’assessore Gagliardi – alle associazioni e agli enti che occupano spazi in concessione dal Comune è stata concessa una riduzione del canone per un ammontare di tre mensilità. Questa nuova riduzione vuole dunque confermare l’impegno e dare una risposta in termini di aiuto economico a quanti lavorano per il bene della comune. Sono molto soddisfatta, nonostante le difficoltà di Bilancio, di aver trovato insieme alla Giunta le risorse necessarie per sostenere le associazioni e gli enti che operano nel nostro territorio”.