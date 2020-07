LA SPEZIA – Stefano Massini, scrittore e drammaturgo fra i più affermati sulla scena teatrale italiana, definito il “racconta-storie più popolare del momento”, sarà uno dei protagonisti de “La Spezia Estate Festival”: mercoledì 29 luglio (ore 21.30) in Piazza Europa racconterà il suo “Dizionario inesistente”, edito da Mondadori. Un catalogo di 21 termini coniati dallo stesso autore, che dalla A alla Z ci accompagna in un suggestivo viaggio letterario, in un rincorrersi di storie spiazzanti e racconti straordinari.

Attacismo, caransèbico, quèstico, zeissiano… sono solo alcune delle parole che costellano questo dizionario. Inutile però affrettarsi a cercarne altrove il significato: non lo troverete, per il semplice fatto che non esistono. Viceversa, esistono gli stati d’animo e le sfumature che queste nuove parole definiscono, e al tempo stesso raccontano il nostro presente.

Stefano Massini è uno scrittore la cui cifra distintiva consiste nel coniugare una spiccata vena letteraria ad un forte estro di narratore dal vivo. Definito il “racconta storie più popolare del momento”, con i suoi affreschi narrativi tocca il cuore e la mente, emoziona e fa riflettere creando cortocircuiti grazie ad uno stile unico che intreccia vicende, personaggi, miti del passato e moderni, eventi quotidiani e fatti di cronaca con gli stati d’animo dell’essere umano.

Racconti e storie che Massini riesce a ricreare dai materiali più diversi, come accade nei suoi popolarissimi interventi televisivi su La7 nel programma “Piazzapulita”, nelle colonne del quotidiano “La Repubblica” e nella sua rubrica settimanale Manuale di Sopravvivenza, nei romanzi, nei saggi, nelle opere teatrali diffuse in tutto il mondo: forme e linguaggi che si alternano, si intrecciano, si richiamano.

Le sue speciali ‘lezioni’-racconti sui libri nel talent show Amici lo hanno fatto conoscere e apprezzare anche da un pubblico di giovanissimi.

I suoi testi sono tradotti in 24 lingue e portati in scena da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes. Qualcosa sui Lehman è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio Selezione Campiello, premio Super Mondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger). I suoi ultimi libri sono Dizionario inesistente (2018), Ladies Football Club (2019) e Eichmann. Dove inizia la notte (Fandango 2020).

