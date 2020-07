FIVIZZANO- Sabato 18 luglio alle 21.15 presso il giardino delle terme di Equi Terme si terrà il concerto del trio jazz formato da Alberto Benicchi (sax), Giacomo Vitale (chitarra) e Leo Ravera (pianoforte).

In un anno difficile di grande emergenza sanitaria l’Amministrazione Comunale di Fivizzano ha voluto portare nelle frazioni del Comune eventi musicali gratuiti, per riprendere a fare spettacoli e cultura sul territorio. Lo spettacolo sarà ad ingresso libero.

La manifestazione è realizzata con la collaborazione di Officine TOK, Lunigiana International Music Festival, Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano, Pro Loco “Jacopo da Fivizzano”, Associazione Medicea, Comitato della Disfida, Associazione Commercianti.

Alberto Benicchi è diplomato in sassofono e musica jazz. Si è perfezionato con Maurizio Gianmarco, Steve Grossman, Claudio Capurro, Barry Harris, Ferdinand Povel. Si è esibito in Italia, Francia, Olanda e Stati Uniti, collaborando con musicisti del calibro di Gianni Basso, Luciano Milanese, Andrea Pozza, Sandro Gibellini, Luca Pisani, Stefano Bagnoli, Alberto Marsico, Steve Grossmann, Barry Harris, Ari Roland.

Giacomo Vitale si diploma in chitarra classica presso il conservatorio G.Puccini La Spezia partecipando a masterclass con il M° Nicola Jappelli e Judicael Perroy, studia parallelamente chitarra jazz partecipando ai seminari di Barry Harris, Pasquale Grasso, Sandro Gibellini.

Leo Ravera è diplomato in pianoforte classico e arrangiamento jazz, e laureato in lingue. Si è esibito in numerosi concerti jazz in Italia ed Europa, ha inciso album con la sua band Salsamba trio, con il sassofonista Andrea Imparato ed il contrabbassista Giovanni Sanguineti. Ha lavorato spesso nell’ambito della musica per il teatro, attualmente collabora con l’attrice Anna Maria Barbera, con la quale ha preso parte a spettacoli e trasmissioni TV in Italia, Svizzera e Slovenia