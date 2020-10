FORTE DEI MARMI – Dopo il successo estivo nelle performances apuo versiliesi, torna a Villa Bertelli lo speciale spettacolo di musica e prosa di grande effetto scenico: La leggenda del pianista sull’oceano. La forza delle parole, la magia della musica, con Cesare Goretta al pianoforte e Nicolò Caselli come voce narrante. L’appuntamento è per domenica 25 ottobre alle 18.00 nel Giardino d’Inverno, all’interno della rassegna Autunno in Villa. Tratto dal monologo “Novecento” di Alessandro Baricco, che ha ispirato il film di Tornatore “La leggenda del pianista sull’oceano” con musiche di Ennio Morricone, lo spettacolo si presenta come un connubio tra parola, recitazione e musica del pianoforte per raccontare e commentare la storia di Novecento, il leggendario pianista che non scese mai dalla sua nave. Una toccante interpretazione, che offre spunti sui quali riflettere, accompagnata da una musica struggente. Necessaria prenotazione 0584 787251 o 389 2704538. Rispetto normative covid. Ingresso a pagamento 10 euro.