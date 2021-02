LA SPEZIA- Da domenica 7 a domenica 14 Febbraio 2021 passando dall’Esposizione D’Arte Hans Burger Fotografia non vedrete fotografie, ma le bellissime e freschissime opere della giovane artista Silvia Martini che “… In Punta di Cuore”, così si chiamerà la sua prima mostra ufficiale, cerherà in questa settimana di non far pensare ai brutti momenti che stiamo vivendo a causa del Corona Virus.

Dipinge a olio, ma anche in acrilico a tratti con frammenti materici, ma il resto è tutta una sorpresa che chi vorrà potrà prendere in visione e chissà che qualche amore non nasca proprio grazie alla freschezza e alla semplicità dei cuori di Silvia.

1 di 2

Lei dice:“Perché il cuore? Non ho una risposta precisa ma quando lo disegno mi sento bene, e’ il simbolo della vita e fa nascere un sorriso sul viso delle persone.”

La finestra sull’arte, Hans Burger Fotografia, sarà aperta domenica 7 dalle 16.00 alle 19.30 e durante la settimana seguente fino al giorno di San Valentino dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

Hans Burger Fotografia su Facebook