LA SPEZIA- Venerdì 16 aprile alle ore 21:15 ci sarà un evento pubblico importante organizzato dal GAD, il Gruppo Astronomia Digitale. L’evento sarà visibile sul canale youtube del GAD e adatto a tutti.

Sarà ospite del GAD il geologo Filippo Muccini, dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con l’intervento “La geofisica per lo studio dei vulcani sottomarini“.

Per assistere occorre collegarsi a internet, con un pc, tablet o cellulare al seguente indirizzo: https://youtu.be/QKNicbxL8gU

L’argomento trattato è molto importante, anche se non da tutti conosciuto e considerato. Forse non tutti sanno che la maggior parte delle eruzioni vulcaniche del nostro pianeta avviene sotto il mare e che vi sono decine di vulcani sottomarini in Italia. La conoscenza di questo ci farà capire meglio come sta funzionando il nostro pianeta Terra, che molti pensano essere un pianeta tranquillo, ma in realtà ci accorgeremo che la nostra dissennata insensibilità alle midifiche che stiamo facendo giorno per giorno al nostro ambiente potrebberp portarci a conseguenze irreversibili. Il tema dell’ambiente è una cosa di cui prendere coscienza quanto prima.

Successivamente a questo evento ve ne saranno prossimamente altri, che saranno segnalati in dettaglio successivamente, che ci porteranno nello spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e poi su Marte.

In particolare (sempre in diretta su youtube): Il 30 aprile, ore 21:15: L’ESA e la stazione spaziale internazionale. Il laboratorio Columbus. (con l’Ing. Matteo Tacconi – ESA (European Space Agency), ricercatore della European Space Research and Technology Centre (ESTEC) di Noordwijk in Olanda)

Il 28 maggio, ore 21:15: La missione Exomars sul Pianeta Rosso (con Ing. Jorge Vago – ESA (European Space Agency), scienziato del progetto ExoMars dell’ESA il 28 maggio, ore 21:15

Ci sarà anche la possibilità, usando la chat del canale, di rivolgere domande dirette agli ospiti delle serate.