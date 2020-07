Neiciò di cui può avere bisogno, anzi, molto di più: trova tutto ciò che rende la propria vacanza un’esperienza eccezionale e indimenticabile. Così il resort a Lazise sul Lago di Garda, per esprimere al meglio la propria, per una gita di 4 ore oppure per l’intera giornata. Per le coppie. Per amici o famiglie,. Infine, per chi ama scoprire città e i dintorni verdeggianti pedalando, il Quellenhof Luxury Resort Lazise disponeliberamente utilizzabili dai propri ospiti.

Una volta rientrati in hotel, niente di meglio che rilassarsi nei fantastici ambienti wellness del resort, che oltre a spa con saune e bagno turco, comprendono giardino con laghetto naturale balneabile, piscina sportiva e vasca con scivolo per bambini, idromassaggio, il tutto arricchito da aiuole colorate e palme. Chicca: sky pool adults only con vista sul Lago di Garda. A bordo piscina il Tiki Bar con cocktail artistici che soddisfano prima gli occhi e poi il palato, aperitivo ideale per introdurre la cena gourmet nel ristorante panoramico, degno finale della giornata in stile dolce vita .