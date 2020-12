LA SPEZIA – L’Associazione + Motivi si apre alla solidarietà, abbracciando i principi e le cause che animano l’Onlus “La disabilità è oltre”, un modo per dimostrare che dietro alle cose belle c’è anche l’amore! Ecco il motivo per cui +Motivi propone un nuovo percorso online, tutto a tema natalizio, rivolto a genitori e bambini che si svolgerà sulla piattaforma virtuale Zoom a partire da mercoledì 2 dicembre.

Per tutti i partecipanti verrà messo a disposizione un kit, da ogni kit acquistato l’Associazione +Motivi donerà 3€ all’Onlus “La disabilità è oltre”.

Il kit comprende:

– 1 matita

– 1 set di matite colorate + 1 temperino

– Set di cartone per la creazione delle palline

– Stampe delle letture

Il costo degli incontri e del kit è di 15€.

I kit si possono ritirare presso il negozio La Formica Atomica in via Leopardi 9 che si è reso disponibile per la distribuzione.

Per informazioni: 3289641765 o scrivi a piumotivi@gmail.com