LA SPEZIA- La comunità Dominicana della Spezia ha commemorato il 177 anniversario dell’indipendenza della Repubblica Dominicana nel rispetto delle norme covid.

La cerimonia è avvenuta ai giardini pubblici vicino alla statua di Giuseppe Garibaldi, eroe dei due Mondi, promotori del ricordo sono state le associazioni Padri e Madri Pres. Miriam Rodriguez, Ass. Deportiva Dominicana alla Spezia, Pres.Ricardo Zorrila, La Giunta De Desarrollo Comunitaria Pres. Eury Munoz, dietro invito ha partecipato Ass. Prospezia Ciassa Brin-APS Andrea C. Nadia Z. Il tutto si è svolto con un breve riassunto della loro storia e una descrizione accurata del significato dei colori che li rappresentano. Non potevano mancare le loro bellissime maschere artigianali ed il loro costume tradizionale, l’evento si è concluso con un ricordo e un abbraccio virtuale per tutte le vittime del Covid.