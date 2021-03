LA SPEZIA- Questa mattina la Giunta Peracchini, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi, ha deliberato l’approvazione del progetto definitivo per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro dell’area ex convento delle Clarisse, della chiesa di Santa Cecilia e della galleria ex rifugio antiaereo Quintino Sella. Grazie a questo progetto oltre che recuperare importanti infrastrutture dall’alto valore storico si renderanno nuovamente fruibili da parte della cittadinanza e di sicuro richiamo per i turisti.

Il progetto costituisce un recupero storico e ambientale notevole per la città ed è stato progettato dallo Studio SPIRA srl per un importo complessivo di € 1.600.000,00, che sarà suddiviso in due lotti. I lavori sono cofinanziati da Regione Liguria, tramite il fondo strategico regionale.

“La Giunta ha deliberato un intervento importante ed emozionale, che tocca la nostra memoria storica e che ci permetterà di vivere la nostra Città con occhi nuovi: la riqualificazione e la riapertura al pubblico della galleria antiaerea Quintino Sella, e l’area residuale dell’ex convento delle Clarisse in via XX Settembre – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – un’opera che darà da un lato una risposta di qualità a quella zona, dall’altro la possibilità per tutti gli spezzini e per tutti i turisti di rifrequentare nuovamente quell’area. Il progetto della riqualificazione della galleria antiaerea verrà chiaramente accompagnato a un percorso interattivo per rivivere la storia del Novecento e renderlo immediatamente fruibile e accessibile a tutti. L’Amministrazione è continuamente impegnata per recuperare la storia della Spezia – continua il Sindaco – sono in dirittura d’arrivo i lavori del Parco delle Mura, che sarà inaugurato quest’estate, dove potremmo andare a passeggiare, fare una scampagnata, riscoprire il fascino delle mura ottocentesche che saranno anche tutte illuminate la sera. Insieme al Parco della Rimembranza, il cui progetto è in partenza, si testimonia così l’attenzione dell’Amministrazione per il recupero della storia recente e che continuerà anche con la riqualificazione dei forti. Progetti, lo ricordo, che hanno trovato risorse e finanziamenti nel Fondo Strategico di Regione Liguria che ringrazio per la costante collaborazione e vicinanza al nostro territorio”.

“Queste opere, che si inseriscono nel più complesso progetto di rivalutazione della storia spezzina, in particolare quella militare, valorizza sia il rifugio antiaereo di via Prione, sia l’area dell’ex convento delle Clarisse, una delle ultime aree degradate del centro urbano. Dichiara l’assessore Luca Piaggi. É stato fatto un approfondito percorso storico culturale per redigere un progetto che permettesse una reale valorizzazione della nostra storia e degli edifici testimoniali della nostra città. Con questo intervento una importante porzione di città e di storia viene restituita ai cittadini.”