LERICI – “Forma Filippo Tommaso Marinetti” è il nome della scultura realizzata dall’artista Carlo Bacci che da domani, venerdì 14 agosto, troverà la sua collocazione all’interno della galleria Padula.

“L’opera, parte nel 2003 della mostra “Io non gioco da solo” allestita all’ Orto dei limoni a Tellaro, è stata oggi ripristinata per essere collocata all’interno della galleria che collega i due centri di Lerici – spiega l’artista Carlo Bacci, che ha scelto di donare l’opera al Comune di Lerici -. L’ opera è dedicata a Marinetti, alla cui famiglia sono legato sin dall’ adolescenza. Questa mia Forma evoca la struttura degli aerei dei primi del 900 e contiene i simboli del futurismo: il numero 11, come gli undici punti del manifesto futurista, redatto da Marinetti, e la freccia simbolo della velocità del movimento. La scultura contiene inoltre il numero 70, dal momento che la mostra era stata concomitante con i settant’ anni della sfida poetica marinettiana nel Golfo dei Poeti”.

L’inaugurazione avrà luogo domani mattina, venerdì 14 agosto alle ore 11, alla galleria Padula.

“Prosegue il percorso di promozione artistica e culturale del territorio, attraverso la valorizzazione dei suoi punti nevralgici – commenta il sindaco, Leonardo Paoletti -. La galleria Padula, che in queste settimane ospita l’installazione dell’artista Marco Nereo Rotelli “La galleria dei sensi”, si arricchisce così di una nuova importante componente: una scultura di pregio capace di evocare la tradizione artistica e culturale del nostro Golfo”.