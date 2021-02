LA SPEZIA- In un quartiere multietnico come il nostro, con le varie realtà che lo vivono, non poteva mancare il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Ieri, 3 febbraio 202, Noi, come Prospezia Ciassa Brin, insieme all’Unione Donne Italiane, abbiamo portato qui la Panchina Rossa che oggi arricchisce di significato Piazza Brin.

Ringraziamo l’UDI ed in particolare Franca Zanella per averci coinvolti in questa importante iniziativa e tutte le rappresentanze istituzionali che hanno condiviso con noi, con la loro presenza, questo importante evento: il prefetto Maria Luisa Inversini, il Questore Silvia Burdese, il sindaco Pierluigi Peracchini, gli assessore Giulia Giorgi e Lorenzo Brogi, Don Francesco Vannini, Coop Liguria e tutti Voi che siete stati presenti ( purtroppo x il rispetto delle normative covid anti assembramenti non abbiamo pubblicizzato l’evento).

Prospezia Ciassa Brin APS

Andrea Canini

Nadia Zaborra