SIENA- È “Il sogno di Lady Florence Phillips – La Collezione della Johannesburg Art Gallery” la mostra che fino al 10 gennaio 2021 sarà visitabile al complesso museale del Santa Maria della Scala di Siena-

Si tratta di un’accurata selezione di opere provenienti dalla Galleria d’Arte di Johannesburg in Sudafrica che è stata aperta al pubblico nel 1910 ed è il principale museo d’arte del continente africano vantando una collezione di opere di altissima qualità.

Lady Florence Phillips è la protagonista della nascita e e della formazione della collezione ed è una figura straordinaria di donna, tutta da scoprire. Nata 1863 a Cape Town, nel 1885 aveva sposato Lionel Phillips, figlio di mercanti della lower middle-class londinese e magnate dell’industria mineraria. Con lui si era trasferita a Johannesburg. Donna dal grande fascino, a sua volta collezionista, convinta che la sua città dovesse avere un museo d’arte persuase il marito e altri industriali dell’epoca a investire nel progetto. Caparbia e determinata nella realizzazione della sua idea vendette un diamante azzurro regalatole dal marito per acquistare i primi lavori per giungere alla completa realizzazione di una galleria pubblica di livello internazionale. Ma il contributo di Florence per il proprio paese non si ferma alla creazione del museo. Collezionista di manufatti africani, Lady Phillips si è prodigata nella divulgazione e protezione delle tradizioni dei nativi.

Le sembianze di Lady Florence Phillips sopravvivono in alcune immagini fotografiche e, soprattutto, in alcuni splendidi dipinti. Uno di questi è la tela del pittore italiano Antonio Mancini, che ritrae Florence a 46 anni, da cui prende avvio il percorso della mostra.

Al Santa Maria della Scala sono esposte 64 opere, tra olii, acquerelli e grafiche che ripercorrono oltre un secolo di storia dell’arte internazionale, dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento, attraverso i suoi maggiori interpreti: Degas, Monet, Cézanne, Van Gogh, Matisse, Modigliani, Turner, Rodin, Moore, Lichtenstein, Derain, Pissarro, Corot, Sargent, Sisley, Bacon, Rossetti, Warhol, Signac, Picasso e molti altri.

Giuseppe Rudisi