Un film d’amore, con un cast di grandissimi professionisti: Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Lino Musella, Gioele Dix, Serena Grandi, Alessandro Haber, Nicola Nocella. Si tratta di “Lei mi parla ancora”, il nuovo film di Pupi Avati che uscirà lunedì 8 febbraio su Sky e Now Tv. Per la prima volta niente uscita in sala, per il Maestro Avati.

“Lei mi parla ancora” è tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi (padre di Elisabetta e Vittorio) e racconta la grande storia d’amore tra Nino e Caterina, durata oltre sessant’anni: un amore mai finito, nemmeno con la morte della donna.

Nino è interpretato da Renato Pozzetto, in un inedito ruolo drammatico, mentre Caterina ha il volto di Stefania Sandrelli.

Paola Settimini ha incontrato e intervistato il grande regista bolognese.