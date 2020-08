Slow Food Travel offre ai territori la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità come destinazione gastronomica di qualità, nel rispetto di rigorose linee guida e della filosofia dell’associazione, attraverso la costruzione di alleanze e di esperienze che valorizzano al meglio il patrimonio gastronomico locale.

Il Canton Vallese, in particolare, si contraddistingue ancora oggi per una produzione agricola familiare che molto conserva della storia antica. Sono tantissime le attrattive turistiche e i tesori naturali che offre ai visitatori: dal più grande ghiacciaio alpino al maggiore castello barocco della Svizzera, passando per la vigna in quota più alta d’Europa. Una terra ricca di preziose tradizioni, che Slow Food si impegna a far conoscere nel mondo.

Clicca qui per saperne di più su Slow Food Travel e sui nuovi itinerari e scrivi a travel@slowfood.ch per prenotazioni e informazioni.