É in tutte le librerie Il terzo giorno (Cut-up Edizioni), secondo romanzo del celebre regista Lamberto Bava che quest’anno festeggia 40 anni di carriera: il suo “vero” esordio come regista avviene nel 1980 con il film Macabro, prodotto e co-sceneggiato da Antonio e Pupi Avati. Negli anni precedenti, infatti, era stato al fianco del padre Mario, maestro del cinema tra i più studiati al mondo, girando alcune scene di Schock (1977) e del film per la televisione La Venere d’Ille (1978).

Il terzo giorno, sinossi: U n giorno qualunque un morbo misterioso e devastante comincia a mietere vittime, a Roma e in tutte le città del mondo. In poche ore i morti si moltiplicano in modo esponenziale e nessuno riesce a fermare l’epidemia. La civiltà si dissolve. Giulio, un uomo come tanti, si trova a fronteggiare la catastrofe, e si aggrappa a una donna, spersa come lui, stabilendo una precaria relazione d’amore che non li potrà comunque salvare. Molti decenni dopo, i sopravvissuti si sono organizzati in una comunità che rappresenta l’antitesi dello stile di vita distruttivo della nostra società. Due ragazzi, Andrea e Gianna, cercano di comprendere i motivi che hanno portato all’epidemia, e per questo lasciano la loro comunità e si avventurano all’esterno, spinti dal bisogno di conoscere. Le loro vicende si sovrappongono e si rispecchiano alla storia di Giulio e di quanti hanno vissuto il dramma dell’epidemia, fino alla sconvolgente scoperta della verità sulla catastrofe che ha spazzato via l’umanità.