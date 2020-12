LA SPEZIA – L’Amministrazione Comunale e la Direzione Artistica del Teatro Civico, consapevoli della fase delicatissima del momento, promuovono un’importante iniziativa indirizzata alle realtà artistiche locali.

Il palcoscenico più importante della città sarà messo a disposizione gratuitamente per attività di laboratorio, prove ed allestimenti, nel periodo da gennaio a maggio 2021, aprendo ad associazioni ed enti di terzo settore con sede nel territorio spezzino. Il tutto per un numero massimo di 27 giornate complessive, così suddivise: 3 giornate per ogni associazione (3 associazioni nel settore teatrale, 3 associazioni nel settore della danza, 3 associazioni nel settore musicale), dalle ore 10 alle ore 17.

Durante tali giornate, decise dalla Direzione Artistica secondo gli impegni di programmazione e di calendario del Teatro, sarà possibile utilizzare il palcoscenico per prove, allestimenti, attività laboratoriali, per una capienza massima non superiore alle 25 persone e nel pieno rispetto delle norme di contenimento del COVID 19. Sono escluse le rappresentazioni pubbliche.

Quella generata dalla pandemia di coronavirus non è soltanto una grave crisi sanitaria, ma è una crisi che impatta, più globalmente, su moltissime delle nostre strutture sociali. Le misure di distanziamento sociale e isolamento obbligatorio, in particolare, hanno generato molti danni al settore della cultura e dello spettacolo dal vivo. In questo periodo cresce quindi l’importanza che i luoghi, gli spazi, le persone debbano vivere e farsi vivere.

La call è rivolta alle associazioni ed enti di terzo settore che presenteranno domanda entro la scadenza di lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 12.00.

La domanda, corredata del curriculum dell’associazione e copia del documento di identità del legale rappresentante, va inoltrata via PEC isc.laspeziacultura@legalmail.it indicando nell’oggetto TEATRO CIVICO PER LE ASSOCIAZIONI DELLA SPEZIA

La open call può essere visualizzata e scaricata sul sito del Teatro Civico (https://www.teatrocivico.it/)

Per informazioni:

Teatro Civico della Spezia

Piazza Mentana, 1 – 19121 La Spezia

tel. 0187 727 524-526-519

e- mail: teatrocivico.amministrazione@comune.sp.it