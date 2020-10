La violetta è un piccolo fiore timido e delicato dal colore viola intenso e molto profumato, le sue foglie sono a forma di cuore, fiorisce timidamente all’ inizio della stagione più bella : la primavera.

Il fiore della violetta era conosciuto sin dall’antichità in tutto il bacino del Mediterraneo ma fu solo ad inizio del XIX secolo che si cominciò a conoscere la sua fragranza. La seconda moglie di Napoleone l’Imperatrice Maria Luigia d’Austria, amava moltissimo il profumo della violetta e quando diventò Duchessa di Parma volle impiantare una coltivazione di questi bellissimi e profumatissimi fiori.

Furono poi i frati del Convento dell’Annunciata di Parma a riuscire ad ottenere dal fiore e dalle foglie di violetta un’essenza per la creazione del profumo che divenne il simbolo della città di Parma.

Il profumo alla Violetta di Salsomaggiore della linea Perla ha ha una fragranza tipicamente floreale, dolce e raffinata, persistente e duratura nel tempo senza essere mai eccessiva. Completano la linea le raffinate saponette, indicate per una pelle sempre morbida e fresca, e il bagnoschiuma al collagene, in vari formati ed eleganti confezioni.