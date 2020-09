LA SPEZIA-Arriverà al cinema “Il Nuovo” La Spezia “Break the Silence: The Movie”, l’ultimo film delle superstar mondiali BTS che approderà nella nuova confortevole sala di Via Colombo 99 dal 11 al 13 settembre, cominceranno infatti in tutto il mondo le proiezioni del film, sulla base delle riaperture dei cinema nei vari paesi.

“Break the Silence: The Movie”, è il quarto film dei BTS dopo l’uscita record del 2019 di “Bring the Soul: The Movie”, che ha raggiunto un box office di 24,3 milioni di dollari con 2,55 milioni di biglietti venduti in 112 paesi del mondo.

Ora, anche il BTS World Tour “Love Yourself: speak yourself” è finito. Il tour mondiale negli stadi ha visto i BTS come primo gruppo coreano a esibirsi allo stadio di Wembley. Il tour ha toccato Los Angeles, Chicago, New York, San Paolo, Londra, Parigi, Osaka, Shizuoka, Riyadh e Seoul.

Con un accesso senza precedenti, “Break the Silence: The Movie”, ha seguito i BTS per tutto il corso del tour, raccontando da dietro le quinte ogni membro della band. Oltre al palco, scopriremo così un altro lato dei BTS, coi sette componenti della band che condivideranno storie personali mai raccontate prima.

Orario spettacoli

Venerdì 10 e sabato 11 settembre ore 15 e 17:15, domenica 12 alle 15.

Prenotazioni

vuoi essere sicura/o di avere un posto? manda una mail solo ed esclusivamente a spaziocinemailnuovo@gmail.com entro la mezzanotte del giorno prima.

► ti mandiamo una conferma via mail

► prenotazione telefonica CINEMA IL NUOVO -ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA al 348 5543921 anche whatsapp –

Al n. tel. 0187 24422 del cinema teatro Il Nuovo , a biglietteria chiusa risponde una segreteria telefonica che informa sulla prossima programmazione.