SARZANA- Derby al Palabologna sarzanese, mercoledì 10/3, fra Lunezia Volley e Volley Podenzana… per la 4.a giornata del campionato regionale ligure di Serie C femminile / Girone C: si gioca alle ore 21 e arbitrano Stefano Centofanti e Valentina Ferri.

Nel Lunezia rientrano il “martello” Gorgoglione e il centrale Santoni, unica ancora fuori dunque il secondo palleggiatore Cuffini, nel Podenzana assenti il centrale Shelila Bartoli e le bande Briglia e Naomi Bartoli (sorella dell’altra).

Le “lunensi” strizzano magari l’occhio alla fuga in vetta al girone; le podenzanesi, al primo anno di C nella loro storia, sono in cerca dei primi punti.

Per la cronaca l’altro incontro del turno, nella medesima serata, è Avis Casarza Ligure-Admo Lavagna.

Andrea Catalani