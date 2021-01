Come tutti gli anni Il Nuovo insieme ad Astoria e Garibaldi si unisce alle celebrazione delin ricordo delle vittime dell’Olocausto, dopo aver portato negli anni centinaia di ragazzi delle scuole e pubblico di tutte le età nelle nostre sale , non si poteva mancare nonostante il periodo a questo appuntamento con la storia proponendo al pubblico una selezione di titoli disponibili da oggi sulla nostra piattaforma MioCinema per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sul passato, per meditare sulle responsabilità, sulla solidarietà ed evitare che la storia si ripeta.