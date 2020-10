FORTE DEI MARMI- L’amante più meraviglioso del nostro tempo è Gabriele D’Annunzio… Così scriveva Isadora Duncan ai primi del Novecento e la fama del grande amatore, conquistata sul campo da D’Annunzio sarà il tema dell’incontro Gabriele d’Annunzio e le donne, a cura del giornalista e scrittore Mario Bernardi Guardi, in programma sabato 24 ottobre alle 17.30 nel Giardino di Villa Bertelli a Forte dei Marmi nell’ambito della rassegna Autunno in Villa.

“D’Annunzio – scrive Bernardi Guardi nella presentazione- incominciò ad amare le donne sin da ragazzino. Brillante allievo del Convitto Cicognini di Prato, non tardò a farsi conoscere per la sua esuberanza erotica. Un matrimonio a vent’anni, avventure su avventure, di ogni donna amata fece una regina e le tante regine spodestate continuarono a venerarlo. Inesauribile e inimitabile, l’Imaginifico (con una emme sola!) contrassegna il Novecento con la sua dismisura non solo artistica, ma sentimentale e passionale”.

Bernardi Guardi racconterà, con il consueto garbo la storia, ma anche inediti aneddoti e curiosità della vita amorosa e relazionale di colui che è stato considerato una delle personalità più irriverenti del Novecento e forse per questo così amato dalle donne.

Necessaria prenotazione 0584 787251. Rispetto delle normative covid. Ingresso libero.