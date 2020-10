SIENA- “Salvador Dalì a Siena – da Galileo Galilei al Surrealismo” è il titolo di un’originalissima mostra in corso a Siena che vuole trasmettere ai visitatori il genio e la creatività del grande ed eclettico artista Salvador Dalì.

Il contenitore dell’esposizione è’ lo splendido Palazzo delle Papesse che sorge nel cuore della città del Palio dove sono visibili oltre 100 opere del maestro spagnolo, prevalentemente sculture in bronzo anche di grandi dimensioni, grafiche, paste di vetro, arredi e gioielli in oro e diamanti.

Tra il vasto repertorio di opere esposte spicca il maestoso Angelo Trionfante visibile a tutti coloro che passeggiano in Via di Città, il Profilo del Tempo e Alice nel Paese delle Meraviglie altra scultura amatissima dal pubblico.

Dalí nasce nel 1904 a Figueres in Catalogna. Sin dalla tenera età, mostra grandi velleità artistiche che gli permettono, negli anni successivi, di entrare in contatto con i più grandi artisti dell’epoca: Luis Buñuel, Federico Garcia Lorca, Picasso, Miró, Magritte e molti altri avvicinandosi al movimento surrealista di cui diventerà uno dei massimi esponenti. Dalí, in una costante ricerca e guidato da inesauribile curiosità, studia a fondo la letteratura, la matematica, la fisica, la psicoanalisi. In tutte le sue opere è possibile leggere le più grandi scoperte del suo tempo, concetti estremamente complessi che Dalí riesce a sublimare in immagini semplici, surreali, estremamente evocative: gli orologi molli, che rappresentano il Tempo e la sua relatività, i cassetti, simbolo dell’inconscio, i continui riferimenti alla matematica, con gli studi sui solidi platonici, sulla sezione aurea e sulla quarta dimensione. Nella sua produzione artistica Dalí non realizza solo dipinti, ma anche sculture, arredi, illustrazioni, scenografie, abiti di moda. Qualsiasi mezzo espressivo diventa per lui il modo per raccontare il suo mondo interiore, le sue ossessioni, la sua coscienza e, soprattutto, la sua conoscenza.

La visita della mostra senese di Dalì consente di ammirare, anche dal suo interno, il Palazzo delle Papesse il cui nome è evocativo di Caterina e Laudomia, sorelle di Papa Pio II che ne commissionarono la costruzione. Ultimato nel 1595 è un tipico esempio di architettura rinascimentale di gusto fiorentino che presenta sulla facciata in pietra due stemmi della famiglia Piccolomini ed è caratterizzato da un cortile interno, in cui sono presenti capitelli dello scultore Marrina. Nel 1633 Galileo Galilei, dopo la condanna del Santo Uffizio, fu ospitato in questo palazzo dall’Arcivescovo Ascanio Piccolomini. Durante quel soggiorno senese Galilei poté proseguire i suoi studi di meccanica. Le sue teorie influenzarono Newton prima, Einstein qualche secolo più tardi, arrivando a destare grande interesse in Salvador Dalí ed è questo il filo rosso che, nella mostra, lega lo scienziato italiano all’artista spagnolo le cui opere esposte sono fortemente ispirate alla relatività dello spazio e del tempo. Dal 1884 il Palazzo fu acquistato dalla Banca d’Italia per farne la propria sede locale mantenendola per circa 100 anni.

Grazie alla mostra di Dalì, il Palazzo delle Papesse ha riaperto i battenti, dopo oltre un decennio di chiusura totale, per tornare ad ospitare eventi culturali di grande prestigio internazionale.

L’organizzazione della mostra è a cura del The Dalí Universe, è una società specializzata su Salvador Dalí che ne gestisce una delle più grandi collezioni private al mondo ed è diretta da Beniamino Levi, mercante d’arte e collezionista italiano, che ha lavorato con Dalí negli anni ’60.

Giuseppe Rudisi