LA SPEZIA – Katia La Galante, cofodatrice della casa editrice Cut-up, attrice, autrice e regista, si dedica con successo e passione a varie attività artistiche e culturali. Attualmente impegnata nella realizzazione di una serie di cortometraggi horror, ha presentato il suo interessante quadro Il falò delle vanità e delle povertà: una simbolica e stilizzata Statua della Libertà circondata da rifiuti.

“L’opera, che ho prodotto, utilizzando materiali di recupero – spiega La Galante – nasce da una lunga e attenta lacerazione che gli esseri umani continuano a perpetrare, a se stessi e all’ambiente. Restiamo umani, diceva Vittorio Arrigoni, e vale anche in questo caso, perché l’ambiente appartiene a tutti gli esseri viventi e va rispettato, esattamente come tutti gli altri diritti. Se analizziamo la nostra spazzatura, essa ci restituisce il racconto di chi siamo, cosa facciamo e come la pensiamo, sottolineando anche che esistono ancora classi sociali chiuse e che la schiavitù, purtroppo, non è mai finita”.