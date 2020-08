MORESCO (FM) – Corti al Castello, rassegna di cortometraggi italiani con la donna come protagonista, si svolgerà martedì 18 agosto alle 21.30 in Piazza Castello a Moresco, pittoresca cittadina marchigiana segnalata dai Borghi più belli d’Italia come “meraviglia della Val d’Aso”. L’evento è organizzato dall’Associazione Chateau de Lumiere e dal Comune di Moresco.

Tra i cortometraggi selezionati figura anche La Scarpetta, regia di Paola Settimini. Sceneggiato e con protagonista l’attrice carrarese Lucia Menapace, il corto tratta con ironia lo spreco del cibo, inaccettabile paradosso del nostro tempo. Il montaggio e la fotografia sono firmati da Gaia Fossati e nel cast compaiono Lucia MENAPACE, Roberto BOCCHI, Christian ADORNO BARD, Katia LA GALANTE, Barbara LANGELLA, Chiara ORSINI, Stefania MARTINICO, Francesco TARTARINI, Marcella ARIODANTE, Marina BASSAN, Claudia BERTANZA, Omar CEESAY, Davide COCCHI, Massimo CREDENDINO, Sergio DONATI , Andrea FORGIONE, Giovanna GHEZZI, Giovanna MONCARDINI, Fabio NARDINI, Berenice PISTONE, Daniele PREMAGGIORE, Massimiliano PRINI, Samantha ROSSI, Manneh SAINEY, Sarà VELLUTI, Bruno VIVALDI, Silvano PELAGOTTI, Barbara URLI, Giovanni GALLO, Daniela DE CAROLIS, Roberto DI MAIO, Luigi AVERSA, Salvatore PENNISI, Andrea CIANCIOSI, Mirko ABATANGELO, Annamaria ANNICCHIARICO, Antonella CONTIN, Francesca D’ANGELO, Lorenzo GEMIGNANI, Mario ITALIA, Paolo LO GIUDICE, Luciana MARIANELLI, Paolo MUNAFO’, Claudio ORNANO, Massimo PILUDU, Emanuela PUCCETTI, Francesca SANTOLI, Francesco TESTI, Antonella TOFANI, Emma URSELLI.

Il programma della serata prevede la proiezione di 8 cortometraggi. Oltre a La Scarpetta saranno proiettati La Cura di Andrea Andolina, Into the cloud di Jacopo Marchini, Caput Mundi di Clelia Di Brigitto, Il nostro tempo di Luigi Nappa, Do ut des di Valentina Tomada, Le piccole cose di Alessandra Carrillo, Petite Magie di Simone Boccalatte.