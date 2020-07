AMEGLIA- Sulla tematica in questione si sono succeduti velocemente post di denuncia sui social, articoli sulla stampa e “botta e risposta” scontati tra l’opposizione e l’amministrazione.

Incuriosita dalla discussione e dalle rassicurazioni conseguenti mi sono recata in loco per verificare di persona le tante segnalazioni, e con mio grande rammarico ho potuto verificare le vere condizioni del nostro camposanto e la situazione di degrado ancora persistente oggi.

Pulizia, taglio d’erba e ordine sembrano infatti ancora lontani a venire e l’inefficenza è tutt’ora evidente.

Fa tristezza ulteriore entrare e vedere i propri cari non curati quanto dovuto, se non dai parenti presenti a riordinare le tombe dei propri defunti.

Capisco il lockdown, capisco anche le complicazioni burocratiche dichiarate dall’Assessore, mi sforzo anche di capire i fraintendimenti dallo stesso citati ma… la situazione di degrado persiste ancora, non ce ne voglia.

Ora mi domando com’è possibile non far intervenire chi di dovere per far si che tale situazione cessi al più presto?

Altrove non è così, per esempio in toscana dove riposano i miei cari e dove, quando posso, vado a far visita: un piccolo cimitero ma decisamente mantenuto in una situazione non deplorevole come è attualmente il nostro di Ameglia.

E questo fa tristezza perché il decoro di un cimitero è, o dovrebbe essere, rispetto per i defunti in primis ma anche per tutti i cittadini del Comune.

Spero che la mia lamentela, unita alle altre, contribuisca a porre fine a questo evidente disservizio.

Mannoni Maria Silvia