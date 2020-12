LA SPEZIA- Le Terrazze è arrivato sugli assistenti vocali Alexa e Ok Google.

È infatti da ieri, 14 dicembre, attivo un innovativo servizio digitale che permette di ricevere informazioni sul centro commerciale, come ad esempio orari, aperture, eventi, semplicemente parlando con gli assistenti vocali Alexa e Ok Google, accessibili anche dal proprio smartphone.

Le Terrazze si conferma al passo con i tempi e vuole facilitare e consolidare la relazione quotidiana con i suoi clienti rendendo le informazioni accessibili ovunque, a portata di voce! Questo progetto, rappresenta un’opportunità di contatto interattiva e intuitiva per l’utente, oltre a un nuovo modo di vivere l’esperienza online attraverso l’interazione vocale.

Per accedere alla skill delle Terrazze sono a disposizione due modalità:

tramite Assistente vocale Alexa o app Alexa disponibile su tutti gli smartphone, pronunciando: “Alexa, apri Centro Commerciale Le Terrazze” tramite Assistente vocale Google o app Google disponibile su tutti gli smartphone, semplicemente pronunciando: “Ok Google, parla con Centro Commerciale Le Terrazze”

L’intelligenza artificiale risponde alle domande più frequenti degli utenti: “Quali sono gli orari del centro?” oppure “Posso entrare con il mio cane?” o ancora “Posso ricaricare l’auto al centro?”.

Il numero delle domande che si possono porre crescerà, grazie all’attento e continuo ascolto degli utenti e alla strategia omnicanale, in cui i vari canali digitali del centro operano in sinergia.

Il progetto è stato realizzato insieme a Sowhat, la digital agency del gruppo Jet’s, associata CNCC e UNA, specializzata in digital communication per Centri Commerciali e Retail, con focus su sviluppo e supporto in ambito Social, New Media Marketing e Digital Advertising.

L’attivazione delle skill Alexa e Google delle Terrazze è una innovativa soluzione per sostenere i visitatori prima e durante lo shopping garantendo sicurezza e distanziamento!

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.le-terrazze.it