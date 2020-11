Da ventidue anni è il più amato da chi ama gli animali e non ama i calendari con donnine in pose più o meno osé. Anche se Paco è scomparso quattordici anni fa, tutte le iniziative del Fondo Amici di Paco proseguono in suo nome. Come il famoso Calendario di Paco che vede in posa, oltre a Paco, tanti cani e gatti che offrono la propria bellezza e la propria simpatia per una nobile causa: aiutare i cagnolini e i mici senza famiglia, ai quali va versato il ricavato di questo bellissimo calendario.

Ogni fotografia, scattata da Diana Lanciotti, la fondatrice del Fondo Amici di Paco, specializzata in ritratti di cani e gatti, diventa un’occasione di gioia e di scoperta del mondo degli animali che ci circondano.

«Si tratta perlopiù di cani e di gatti, spesso di razza, che hanno già una famiglia», spiega Diana, «ed è un modo per far sì che gli animali più fortunati facciano qualcosa per i loro simili meno fortunati.»

Diventato un “oggetto di culto” per migliaia di amanti degli animali che pur di averlo lo prenotano da un anno all’altro, il Calendario di Paco si presenta nella pratica versione da parete (15×49 cm) oppure da scrivania, per essere sempre a portata d’occhio e di mano e strappare un sorriso anche durante le ore di studio o di lavoro.

Un bellissimo e utile regalo per chi ama gli animali, da fare a una persona cara o a sé stessi, per iniziare l’anno con un generoso gesto d’amore verso tutti gli amici a quattro zampe.

Bastano 11 euro per ricordarci per 365 giorni di aver pensato anche a chi non sa chiedere il nostro aiuto ma ne ha tanto bisogno. E almeno a Natale merita un pensiero speciale.

«Anche se siamo in un periodo difficile dal punto di vista sanitario, politico, economico e sociale», commenta Diana, «non dobbiamo dimenticare i nostri fedeli amici che non hanno una casa e tutti gli straordinari volontari che in tutta Italia li accudiscono. Quest’anno più che mai è importante dare una mano a tutte le iniziative benefiche a favore dei rifugi, che stanno pesantemente risentendo della crisi. Regalando e regalandosi il Calendario di Paco non solo si fa un gesto di solidarietà, visto che il ricavato è devoluto al Fondo Amici di Paco per aiutare i cani e i gatti senza famiglia, ma ci si assicura la gioia di vedere tanti simpatici musetti che ci faranno compagnia mese per mese, in un anno che speriamo sia di ritorno alla normalità e alla serenità che tutti meritiamo.»

Potete acquistare i Calendari di Paco sullo shop online del sito www.amicidipaco.it o richiederli direttamente al Fondo Amici di Paco (tel. 030 9900732, fax 030 5109170,paco@amicidipaco.it, www.amicidipaco.it). Quello da parete lo trovate anche in libreria.

E ricordate che se per il vostro cane o il vostro gatto volete un ritratto come quelli che vedete nel Calendario di Paco, potete rivolgervi a Diana Lanciotti, fondatrice del Fondo Amici di Paco e autrice di tutte le fotografie del Calendario, di quasi tutte le copertine dei libri di Paco Editore e di diversi libri fotografici. Potrete concordare con lei anche un servizio fotografico completo per realizzare un bellissimo album dedicato ai vostri migliori amici. Il suo sito è www.dianalanciotti.it

Due parole sul Fondo Amici di Paco

Il Fondo Amici di Paco, fondato nel 1997 da Diana Lanciotti con il marito Gianni Errico in seguito all’adozione di Paco al canile, è una delle associazioni no-profit più attive a livello nazionale, sia sotto l’aspetto degli aiuti concreti ai rifugi che quello della sensibilizzazione. Sin dalla nascita, ha portato all’attenzione di istituzioni, media e cittadini le problematiche dei cani e dei gatti abbandonati rendendo noto il fenomeno del randagismo, un tempo ignorato.

Grazie a numerose campagne di sensibilizzazione (come quella di Natale: “Non siamo giocattoli, non regalarci a Natale”, o quella estiva: “Non abbandonare il tuo cane. Lui non ti abbandonerebbe mai”, o quella di Pasqua “Buona Pasqua anche a loro”, tutte realizzate gratuitamente dall’agenzia Errico & Lanciotti), ha saputo aprire la strada a una nuova coscienza nei riguardi degli animali e favorito la nascita di molte altre associazioni impegnate a difenderli, tanto che occuparsi dei diritti e del benessere degli animali è diventato un impegno diffuso e riconosciuto da tanti. In nome e nel ricordo di Paco, scomparso nel 2006, il Fondo Amici di Paco prosegue le sue attività sia nella direzione della sensibilizzazione che degli aiuti concreti ai rifugi che accolgono i cani e i gatti abbandonati. Non avendo spese di gestione (di cui si fanno carico i due fondatori), l’associazione può devolvere l’intero ricavato delle somme raccolte grazie alla generosità dei suoi sostenitori che da tutta Italia appoggiano le iniziative a favore degli animali più bisognosi.

Per informazioni, acquisti e donazioni

Fondo Amici di Paco tel. 030 9900732, paco@amicidipaco.it, www.amicidipaco.it

Per devolvere il 5×1000 al Fondo Amici di Paco per aiutare tanti animali in difficoltà il codice fiscale da indicare è: 01941540989