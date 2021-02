TORINO- Vista la situazione sanitaria causata dal Covid-19, il Museo Nazionale del Cinema ha riformulato il calendario dei festival che sono sotto la sua gestione. Una scelta necessaria al fine di garantire il più possibile la fruizione in presenza, confermando la valenza sociale e aggregativa di tali manifestazioni.

L’appuntamento con il 36° Lovers Film Festival, il festival a tematiche LGBTQI diretto per il secondo anno da Vladimir Luxuria, si sposta e si terrà dal 10 al 13 giugno 2021; la call per le iscrizioni si aprirà il 2 marzo per chiudersi il 29 aprile.

Per maggiori info e iscrizioni www.loversff.com

Si sono aperte il 15 febbraio e continueranno fino al 31 luglio le iscrizioni per il 24° Festival CinemAmbiente, l’appuntamento dedicato alle tematiche ambientali, storicamente diretto da Gaetano Capizzi, che anche quest’anno si sposta in autunno, dal 1° al 6 ottobre 2021.

Per maggiori info e iscrizioni www.cinemambiente.it

Confermate le date del 39° Torino Film Festival, l’appuntamento con il cinema internazionale diretto per il secondo anno da Stefano Francia di Celle, che si svolgerà dal 26 novembre al 4 dicembre 2021. La call per le iscrizioni partirà il 1° marzo e terminerà il 13 agosto.

Per maggiori info e iscrizioni www.torinofilmfest.org

Il TorinoFilmLab, diretto da Mercedes Fernandez, giunto quest’anno alla sua 14° edizione, è un laboratorio internazionale per lo sviluppo di lungometraggi di finzione, documentari, animazione e serie tv e il Meeting Event si svolgerà dal 29 novembre al 1° dicembre 2021.

Fino al 1° marzo sono aperte le iscrizioni per Alpi Film Lab, programma rivolto a produttori emergenti francesi e italiani. Fino al 15 aprile è aperta la call del TFL Co-Production Fund, contributo che mira a supportare coproduzioni tra produttori europei e coproduttori internazionali, mentre dal 1° marzo e fino al 25 maggio sarà possibile presentare la propria candidatura al TFL Audience Design Fund 2021, fondo per la distribuzione di lungometraggi.

Per maggiori info e iscrizioni www.torinofilmlab.it

Confermata anche la compresenza del Torino Film Industry, la cui 4a edizione avrà luogo a partire dal 26 novembre 2021.

Progetto di Film Commission Torino Piemonte – che mette in rete alcuni eventi della sesta edizione del Torino Short Film Market, gli appuntamenti e masterclass organizzati dal TorinoFilmLab, e i Production Days – il TFI Torino Film Industry si svolge in collaborazione con il Torino Film Festival, è promosso dal Museo Nazionale del Cinema, Regione Piemonte e Città di Torino e viene realizzato grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo.

Per maggiori informazioni www.torinofilmindustry.it