CHRISTMAS TREE è la collezione di alberi di Natale realizzati in vetro di Murano con foglia d’oro 24 carati, dove la luce esalta i riflessi di questi oggetti iconici disponibili in varie sfumature di colori. Non può mancare sulla tavola di Natale CENTERPIECE, un tocco di classe e un elemento di decoro in vetro di Murano. I centrotavola, in sfumature di colore oro, argento, ambra e rosso, hanno forme di fiori e di conchiglie, morbide e arrotondate o più lineari e rigorose, per adattarsi a ogni ambiente e stile di arredamento, dal tradizionale classico al contemporaneo di design. Dalla grande creatività e abilità di Roberto Beltrami nasce la Collezione VASI, eleganti elementi di arredamento, complementi che impreziosiscono gli ambienti perché sono opere uniche ed esclusive. La tecnica del vetro soffiato regala giochi di luce che esalta i colori della materia, nei riflessi e nelle trasparenze dell’arancione, del rosso, del porpora, del blu. La Collezione – nelle due varianti Atena e Fazzoletto – si propone in varie forme e dimensioni, dalle creazioni più classiche a vasi maestosi che vestono lo spazio di brillantezza. Quando forme inedite e concetti originali lavorati in un materiale antico incontrano le atmosfere e le suggestioni di Venezia, nasce la magia della Christmas Collection di Wave Murano Glass.