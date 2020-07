LA SPEZIA- Continuano le visite guidate a tema de “I luoghi della nostra storia” per conoscere meglio la nostra città, percorrendola nell’inedita veste serale.

Organizzati da Diego Savani per “Speziamania” in collaborazione con le Edizioni Giacché, dopo le giornate dedicate all'”Itinerario in rosa“, vi proponiamo un “Itinerario in blu” sullo storico legame tra la città e l’acqua nelle date del 30 luglio o 6 agosto alle ore 21,00 con partenza da Piazza Verdi.

La Spezia sorge su corsi d’acqua, risorgive e polle che ne hanno segnato le vicende. Nell'”itinerario in blu” saremo accompagnati dal suono dell’acqua che oggi scorre e zampilla in nuove e antiche fontane da riscoprire. Le gite in barca, le “sprugole” e il Canale di Piazza che attraversavano il borgo medievale saranno al centro della serata. Ci lasceremo trasportare dai flussi della storia, ricordando avvenimenti legati al Golfo della Spezia; dall’ormai quasi scomparso Nympharum Domus al palazzo Liberty un tempo sede dei Bagni elioterapici, ai visionari progetti di Napoleone, passeggiando anche su un lungomare che ha incantato intellettuali ed artisti da tutto il mondo.

Un modo per conoscere aspetti inediti della nostra città e anche un modo alternativo di vivere il centro storico di sera, che speriamo diventi una moda.

Le visite verranno realizzate in sicurezza secondo le normative vigenti e saranno pertanto a numero chiuso e destinate ad un gruppo ristretto di persone.

È necessaria la prenotazione al cell 339 4385208.