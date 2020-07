Siamo giunti a quasi tre mesi dal lancio della X edizione del censimento I Luoghi del Cuore promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano – e possiamo celebrare insieme un importante risultato: nonostante il censimento sia partito in una fase di incertezza dettata dall’emergenza sanitaria e quindi con una grande spinta a votare utilizzando esclusivamente i canali online, questo primo aggiornamento di classifica, in cui oltre ai voti digitali sono arrivate ben oltre 50.000 firme tramite moduli cartacei, ha fatto raggiungere il risultato di oltre 650.000 voti e proprio in meno di tre mesi (il doppio rispetto a due anni fa)! Un risultato davvero eccezionale.

E la Delegazione FAI della Spezia festeggia in modo particolare quest’ultimo aggiornamento che vede la provincia spezzina unica in tutta Italia ad avere ben due luoghi tra i primi 10! La chiesa di San Michele Arcangelo in ottava posizione e il borgo di Monesteroli in decima.

Come ricorda Marinella Curre Caporuscio, Capo Delegazione FAI della Spezia “La nostra provincia si dimostra ancora una volta molto sensibile a questa iniziativa, basta ricordare come nell’edizione del 2014 il Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso vinse la classifica nazionale arrivando primo e stabilendo l’allora record di oltre 110.000 firme! Mi fa anche piacere ricordare come I Luoghi del Cuore sia uno dei progetti più amati da Giulia Maria Crespi, la fondatrice del FAI e sua vera anima fino alla fine. La recente scomparsa di Giulia Maria Crespi ha addolorato tutti noi delegati e volontari ma il suo lascito e il suo esempio continueranno a ispirarci e così spero anche i comitati che sostengono le candidature per I Luoghi del Cuore”.

“Il lavoro dei comitati e delle persone che li animano è continuo e il loro impegno per raccogliere firme a favore dei luoghi candidati è ammirevole” dice Emanuele Costamagna, Responsabile del Gruppo FAI Giovani della Spezia. “La nostra Delegazione – continua Costamagna – è al fianco di tutti loro! Uno degli aspetti più importanti de I Luoghi del Cuore è che si possono votare tutti i luoghi che si desidera (ovviamente ciascuno solo una volta), quindi non è necessario fare una scelta tra un luogo e un altro ma si possono votare tutti!”

Ricordiamo che il censimento andrà avanti fino al 15 dicembre e che la pubblicazione della classifica definitiva sarà a febbraio 2021. I primi 3 luoghi in classifica generale riceveranno un contributo rispettivamente di 50.000, 40.000 e 30.000 euro da Intesa Sanpaolo, partner della fondazione in questo progetto, ma tutti i luoghi che avranno raggiunto le 2.000 firme avranno diritto a partecipare a un bando e presentare al FAI un progetto per la loro valorizzazione o restauro.

Per votare www.iluoghidelcuore.it