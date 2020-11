Come sarà questo Natale? Sicuramente diverso… e allora proviamo a coccolarci un po’ con la moda.

Il teddy coat, che nasce ispirandosi all’orsacchiotto di peluche, è sicuramente l’ideale: morbido, soffice, caldo come un abbraccio ci riporta in un mondo fatato, ma in una versione molto cool, alla moda e di grande tendenza. Il teddy coat è stato lanciato da Max Mara nel 2013 e da allora è diventato un vero e proprio must have. Adesso non esiste brand che non lo realizzi!

Lo troviamo in varie declinazioni, sia per un look casual, streetstyle, con pantaloni e sneakers, che in versione più elegante, con scarpe con il tacco, vestito, ecc..

Come sempre la moda ci permette di spaziare in base ai propri gusti ed esigenze.

Tra l’altro quest’anno l’orsetto si è dipinto di tanti colori : rosa, blu, fucsia, giallo. Non mancano ovviamente i colori classici, quello tipico del peluche: marroncino e anche in versione molto chiara: camel, beige ecc. Insomma ce ne sono per tutti i gusti!

Anche i tessuti lamé sono molto di tendenza e si possono indossare in qualsiasi ora della giornata regalandoci un’immagine glamour e di festa. Un po’ di luce e di calore per questo insolito Natale!

Buone feste e attente allo stile!

Antonella Contin