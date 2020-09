Continuano le attività dell’Istituto Culturale Coreano per promuovere la conoscenza del paese asiatico in Italia. Il prossimo appuntamento è dedicato al mondo del cinema con la visione del film “The Man from Nowhere”, che sarà trasmesso in streaming gratuitamente per tutti gli iscritti alla newsletter dell’Istituto Culturale. Il film sarà disponibile dalle ore 16 di mercoledì 30 settembre alle ore 16 di giovedì 1° ottobre per tutti coloro che avranno fatto richiesta di iscrizione entro le ore 14 del giorno 1° ottobre, inviando una mail a cinemacoreano.icc@gmail.com.

Da maggio 2020, per fronteggiare l’emergenza Covid anche sul piano culturale, ogni mese l’Istituto offre gratuitamente un capolavoro del cinema coreano. Questo mese sarà disponibile “The Man from Nowhere”, con protagonista il divo coreano Won Bin, che si colloca tra le opere campione d’incassi del 2010 con 6,2 milioni di biglietti venduti. È la storia di un’amicizia inconsueta tra Tae-sik, solitario gestore di un banco dei pegni di un quartiere povero, e So-mi, una bambina di dieci precoce e sensibile. Quando So-mi viene rapita da una banda di criminali, Tae-sik deve confrontarsi con il suo misterioso passato e trasformarsi in una vera macchina da guerra, per salvarle la vita. Si tratta di un film dai toni duri e aggressivi, che però ha saputo conquistare sia il pubblico femminile sia quello maschile.

Tra le iniziative per promuovere la cultura coreana in Italia, l’Istituto Culturale Coreano con l’Ambasciata della Repubblica di Corea ha recentemente lanciato Corea in Camera, un video-concorso aperto a tutti, che premia i migliori progetti per presentare i diversi aspetti della Corea, come cucina, turismo, cultura, cosmesi e sport, e la loro relazione con l’Italia. Il progetto si avvale della collaborazione della Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia. Termine per presentare la domanda è il 12 ottobre, mentre entro il 26 ottobre saranno selezionate le idee e i progetti che verranno finanziati per essere realizzati con 20mila euro totali.

Per maggiori informazioni: http://italia.korean-culture.org/it/760/board/525/read/104242